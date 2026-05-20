Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): "Paratici non lo prenderei mai. Magari si sta pentendo di essere andato alla Fiorentina. Ma ormai ha un contratto con loro ed è difficile che verrà a Roma. Ora, comunque, si deve pensare soltanto al Verona. Anche se ci sono altre questioni sul banco, ma tutto dipenderà da quello che succede domenica. Speriamo di risolverla con non troppa fatica".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Segnale importante che ci sia la disponibilità per il rinnovo di Dybala. Mi sembra di aver capito dalla parte di società e dall'allenatore di continuare insieme. Vediamo quello che succede nel giro dei prossimi 15 giorni. Domenica c'è una partita da vincere. La Roma deve alzare il livello sennò in Champions rischia di fare la comparsa. Poi c'è una serie di giocatori che devono fare la valigia".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "La presenza della società è fondamentale. La Roma deve prendere dei nuovi elementi per alzare il livello. Sembra che i Friedkin abbiano tutte le intenzioni di portare giocatori da Champions".