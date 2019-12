‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Chiedo scusa ai tifosi della Roma, su Lulic era solo una battuta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta non ha vinto niente come trofei, ma la Roma oggi ha una consistenza economica notevole, importante. La differenza ora sta che Friedkin è uno solo, non ha soci, ed ha un impero finanziario importante”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Chiedo scusa a tutti i tifosi della Roma per le mie parole di ieri, ma volevo solo in un certo tipo di contesto la prestazione di un manovale del calcio come Lulic rispetto a tutti gli altri architetti. Avere contro i tifosi della Roma non è piacevole, ma è stata solo una battuta, una cazzata. Ho sbagliato, involontariamente e chiedo scusa. Friedkin? Spero che sia più presente di Pallotta. Da quello che leggo non si parlerà più solo dello stadio, e con le potenzialità che ha avremo una Roma più forte. almeno credo. Spero in una escalation in positivo, credo che Friedkin sappia cosa si aspettano i tifosi della Roma. A Pallotta rimprovero il fatto che non ha mai provato a vincere, forse bastava tenere Alisson e Salah per un altro anno e provarci”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Friedkin costruirà lo stadio a Tor Vergata? Se cambieranno le leggi, sì. Spero che in uno slancio di generosità riesca a fare alcune strade di Roma. Due anni fa dissi che Pallotta stava facendo una bieca operazione economica, e così è stata. Ha preso e guadagnato sopra tantissimo. Lo stadio? E’ una boutade giornalistica: non si può fare, e basta. La Raggi continua a dirlo, perché vuole i consensi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dico a Friedkin di operare in maniera diversa da quella di Pallotta. Serve una proprietà più vicina e con più attenzione ai tifosi e che pensi a costruire una squadra come l’Inter e la Juventus”.