‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Chance per Pastore? Meglio lasciarlo dove sta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104,5): “Gli infortuni sono gravi per la Roma anche se il calendario adesso non è molto difficile”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma ha perso due titolari e questo è un problema. Mkhitaryan si ferma quasi un mese nel momento in cui si stava infiltrando nella squadra. La Roma deve pensare al Cagliari. E’ quella la partita, non questa con il Wolfsberger”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104,5): “Pellegrini è un bel problema per la Roma. Pastore ha la chance di farsi vedere. Kluivert deve tirare in porta, altrimenti è difficile che segni. Bisogna metterlo davanti alla porta e dirgli “tira!”. Quando Kalinic sarà presentabile si può tornare anche al trequartista con le due punte. Domani può essere la sua occasione”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Infortuni? Mi sembra sia cambiato poco rispetto all’anno scorso. Le assenze possono essere sfruttate da Zaniolo e Kluivert che diventano titolarissimi. Pastore lo lascerei dove sta, meglio vederlo gli ultimi 10 minuti. Nella Roma se non segna Dzeko non segna nessuno, mi aspetto qualche soluzione in più”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma contro il Wolfsberger può fare anche a meno di Pellegrini e Mkhitaryan. Gli infortuni sono casuali”.