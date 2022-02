‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: “Mancini guadagnerà più di Skriniar, non è normale”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Centro Suono Sport 101.5): "Quello che ha detto Pellegrini è clamoroso e molto grave. Anche quando meriti di perdere, c’è una battaglia personale tra Mourinho e gli arbitri. Per molti lui sta pagando quello che ha fatto 10 anni fa con l'Inter. Le parole o sono concordate con Calvarese... o con De Sanctis ma sicuramente non con Mourinho. La società è d’accordo con Mourinho sugli arbitri e Pellegrini è stato consigliato e gestito male durante questa intervista che da qui all’uscita potrebbe cambiare. Queste sono dichiarazioni contro Mourinho, i tifosi e la società e sono gravi. Se Mourinho ha veramente chiesto Ronaldo, sarebbe la mossa della disperazione. Ieri abbiamo visto tantissime cose belle, poi hanno inquadrato le panchine e c’era Neymar. Noi in panchina abbiamo giocatori della Primavera. L’ultima volta che abbiamo vinto in panchina avevamo Montella e Nakata”.

Antonio Felici (Centrosuonosport 101,5): "Sono rimasto interdetto, le parole di Pellegrini confermano questa situazione che va avanti da diversi anni nella Roma: non c'è una posizione univoca e decisa sul tema arbitrale. Le sue dichiarazioni aprono due questioni: la prima su Pellegrini capitano, continuo a sostenere che per alcuni aspetti non ha le caratteristiche per farlo; l'altro risponde a questa domanda: qual è la posizione ufficiale della società in tema arbitrale?"

Francesco Balzani (Centrosuonosport 101.5): "Pellegrini quando parla spesso fa danni. Io ricordo capitani che a costo di andare contro il sistema o la propria stessa società hanno fatto la guerra. Ora si viene da dire che in fondo gli arbitri non c'entrano. Il problema è che Pellegrini è l'unico che può fare il capitano in una Roma senza leader, forse potrebbe esserlo Rui Patricio ma è appena arrivato. Roma su Ginter? E secondo voi perché dovrebbe rifiutare l'Inter e scegliere l'ottava squadra in serie A? Mancini guadagnerà più di Skriniar e Tomori, a voi sembra normale? L'unica cosa positiva quest'anno sono i tifosi, il fatto che sabato l'Olimpico sarà pieno è una piccola gioia"

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Mancini è l'emblema di questa Roma indisciplinata. C'è qualcosa di Mourinho in questo, la squadra più aggressiva e di personalità. La Roma per la storia di Abisso rischia un'ammenda. In Lega è rappresentata da Berardi. Non mi sento di assicurare come Pinto che Zaniolo resterà alla Roma, ma ciò non significa che lo venderà. Credo che la prossima estate sarà un bivio, o gli dai un contratto ai livelli di Pellegrini o Abraham o pensi di sacrificarlo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “I grandi allenatori quanto ci hanno messo a vincere una volta arrivati in un club? C’è tempo per costruire qualcosa di interessante. Mourinho è la speranza di poter svoltare e di avere negli anni una squadra più forte. I tifosi non hanno mai abbandonato la squadra. A Reggio Emilia non hanno mai smesso di sostenere la squadra”.

Ilario di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): “I tifosi romanisti hanno sempre fatto il sold out, ci sono sempre stati. In questo momento vedono Mourinho come baluardo ma è sbagliato come concetto. Mourinho sta trovando difficoltà e dentro la squadra ci sono degli scontenti. La Roma al momento è una delusione del campionato”.