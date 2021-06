‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “C’è da capire quale sarà il futuro di Dzeko”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): "I Friedkin sono andati di persona da Mourinho, senza intermediari, e l'hanno preso con semplicità e convinzione. Poi bisognerà vedere da che parte si vuole partire per rinforzare la squadra. Ci vorrebbe un portiere di livello, ultimamente i portieri della Roma hanno fatto perdere dei punti. Poi capire bene quale sia il futuro di Dzeko alla Roma e da chi potrebbe eventualmente essere sostituito. Non si può non avere l'alternativa"

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): "Se si rischia di creare un aspettativa troppo alta per il primo anno con Mou? Un po' sì, ma dovrebbe essere la normalità. La gente vuole tutto e subito. Il tifoso della Roma è consapevole di certe cose, il tutto e subito nel calcio non esiste. Ci si aspetta qualcosa, e secondo me qualcosa arriverà. Si parla tanto di Xhaka, ora che l'abbiamo visto non mi ha fatto impazzire. Ha i piedi discreti ma molto lento. Servono giocatori diversi, ma questo lo sa Mourinho se lo chiede. La Roma deve pensare a fare qualche passo in avanti e non vincere trofei, non si può pretendere tutto e subito".