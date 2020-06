‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “C’è bisogno di rivitalizzare l’ambiente Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Oggi è anche il giorno che ricorda il terzo scudetto della Roma. Erano gli anni d’oro delle due squadre romane, venti anni fa. Sensi fece la ‘botta da matto’ acquistando Batistuta e fu il passo decisivo. Ma non solo l’argentino, era una squadra piena di talento e personalità, in attacco, a centrocampo e in attacco. Una gran bella squadra. Cafu-Candela la coppia di terzini forse più forte di tutti i tempi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “I tempi della Roma di Sensi con Montella-Batistuta-Totti chissà se e quando torneranno. Adesso c’è bisogno di rivitalizzare anche l’ambiente, altrimenti è dura. Quella del 2001 era una Roma già forte arricchita poi da un grande campione come Batistuta e poi con un Totti stratosferico”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma dell’82/’83 per me era più forte di quella del terzo scudetto. Un calcio diverso, ma in quella di Pruzzo c’erano tanta roba, era un collettivo con tutti italiani molto forti. Tutte e due le squadre hanno dimostrato che quando hai giocatori forti poi vinci”