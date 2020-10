‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Campos compra e rivende, alla Roma ne abbiamo visti già troppi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Karsdorp a destra? Lui sta sempre male, non mi ricordo due partite di fila. Avere tre terzini destri in rosa e non trovarne uno mi sembra un paradosso. Spero che non spostino di nuovo Spinazzola, altrimenti a sinistra chi metti?. Campos è uno di quelli che comprano e rivendono, alla Roma ne abbiamo visti già troppi”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Campos? Dopo Monchi io vado con i piedi di piombo. Venire da un campionato diverso è sempre un rischio. Deve essere un direttore sportivo che abbia idee chiare e che lo istruiscano subito su quello che vuole e deve fare la Roma sul mercato”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ben venga un d.s. di profilo internazionale alla Roma, l’importante che sia uno all’altezza di quello che lo attende, uno valido, uno che abbia pronto un qualcosa di immediatamente operativo. Che sia italiano o straniero non importa, ma deve essere uno autorevole e competente. Uno che possa venire accompagnata da una consulenza sulla comunicazione italiana”.