‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Campionato falsato. La Roma deve farsi trovare pronta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella trattativa della cessione della Roma ci sono tante cose che ancora non combaciano. Pallotta è un osso duro. La Roma sarà di Friedkin se verranno rispettate le richieste di chi vende. Voci di corridoio mi dicono che le cifre sono diverse da quelle che abbiamo letto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le ultime partite della Roma hanno ridato un po’ di fiducia. L’Atalanta può incontrare delle difficoltà a partire dallo scontro con la Lazio e la Roma deve farsi trovare pronta. Io avrei chiuso il campionato, almeno per un paio di mesi. Così è falsato. Pensano solo a Juve-Inter, delle altre non interessa niente. Juve-Inter è piena di incognite, chissà come ci arriveranno le due squadre. Ho la sensazione che finirà pari.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Siamo in una situazione di emergenza, ma comunque bisogna reagire, e allora va bene che si giochi Juve-Inter, anche se a porte chiuse. Chi perde dirà che il campionato è falsato. E’ decisiva per l’Inter”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Juve-Inter è decisiva per tutte e due. A porte chiuse per me è l’Inter ad essere più avvantaggiata. Se perde , la Juve potrebbe arrivare anche terza. La Roma non potrà vincerle tutte. Bisogna capire se interessa più il campionato o l’Europa League. L’Atalanta avrà un momento di crisi e la Roma ne deve approfittare”.