‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fonseca via subito”. AGRESTI: “Non è solo colpa sua”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Un errore tenere la difesa alta nel secondo tempo. I secondi 45 minuti sono la fotografia della stagione romanista. Non è solo Fonseca il responsabile, c'è un concorso di responsabilità. Cambiare ora l'allenatore non risolverebbe nulla e non vedo alternative in questo momento. A questa squadra servono giocatori di qualità".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Molto grave quello che è successo nell'ultima mezz'ora. I valori in campo sono emersi, se giochi con Ibanez, Peres e Villar rischi di pagare. Il dislivello era sicuramente evidente, ma si potevano limitare i danni. Se fosse finita 4-2 sarebbe stata un'altra cosa. Sbagliato pensare che il problema della Roma sia solo l'allenatore".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il secondo tempo della Roma è inaccettabile. La prestazione è da 4. Ibanez lasciamolo perdere, Bastos è più forte. Ogni partita ne combina due o tre. Nel secondo tempo sono emerse le solite lacune. Cambiare Fonseca? Non c'è motivo, la Roma non ha obiettivi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se Allegri ha detto no alla Roma per il fatto della Champions, meglio così: l stare sulla panchina della Roma deve essere un onore. Partita condizionata dagli infortuni, il crollo è stato verticale, senza attenuanti, ma la squadra per sessanta minuti aveva retto, con il rimo tempo addirittura in vantaggio. Nella ripresa bisognava alzare un muro davanti al fortino, ed invece... Fonseca è ancora lì? Cambiare adesso sarebbe un bene per tutti. Non è più in grado di tenere su questa squadra".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Atteggiamento sbagliato, ma all'inizio la Roma era in vantaggio. Poi hanno dato troppo campo al Manchester che in quel modo ti massacra. L'allenatore non ha colpe, giocatori di esperienza non possono prendere sei gol così. Una sconfitta troppo pesante per prendersela solo con l'allenatore".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Gli infortunati, evidentemente, non avevano recuperato bene. Fonseca lo vedo assente, se sa di andar via è meglio che si dimette. La condizione fisica della squadra è discutibile".