‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Buffon alla Roma non può fare il portiere titolare”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ah, domani c'è il derby? Scherzo... La Roma avrà la possibilità di disputare una bella partita, dignitosa, per dare almeno questa soddisfazione ai tifosi, che se la meritano. Poi si chiudono questi due anni con Fonseca e si comincia con Mourinho. A Roma si esaltano troppo presto alcuni giocatori. Mourinho dovrà capire bene l'esatta valenza di alcuni e da lontano non è così facile farlo. Buffon? Io intanto penserei prima al portiere titolare, ruolo che non affiderei al numero uno juventino".

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il derby conta ancora un po' per la classifica di tutte e due. Poi c'è Mourinho che guarda e per un allenatore che arriva vedere un po' di verve in più da parte dei giocatori è importante. Quest'anno è stato un anno brutto per il calcio romano. Fonseca ha gestito male una rosa che poteva fare meglio in campionato. Buffon alla Roma? Un puntello come il portiere potrebbe essere il ponte per figure più vicine e amate dai tifosi della Roma. Buffon è un po' l'atleta di tutti".