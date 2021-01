‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Bravo Mayoral, ma resta il vice-Dzeko”, MATTIOLI: “Roma-Inter, giallorossi favoriti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Borja Mayoral comincia a capire bene il nostro campionato, Domenica ha fatto due bei gol, ha giocato bene ma non credo che possa insediare Dzeko come titolare. Sarà una buona alternativa”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella Roma, in questo momento, chi entra entra fa bene. Vedi Mayoral. Vuol dire che Fonseca ha dato una certa identità alla squadra. Io ho sempre detto che la Roma ha una bella rosa, con tante alternative. Tutti stanno bene al livello fisico e mentale. La Roma è un po’ come il Milan, ha poco da perdere, le prossime due partite la possono lanciare ancora di più”.



Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Eccesivo l’entusiasmo su Mayoral come lo erano le prime critiche. E’ un buon giocatore, ottimo professionista, ma resta l’alternativa a Dzeko. Domenica sera vedo la Roma a pari punti lassù. Per me è favorita sull’Inter”.