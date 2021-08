‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Bravo Abraham, si è già ambientato”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): "Ho visto una Roma molto mourinhana, bravo Abraham che si è inserito subito bene, ha fatto vedere tanta fisicità e qualità si vede che arriva dalla Premier, ma i giocatori forti fanno così. Lui sa quello che deve fare un attaccante. Lui e Shomurodov sono valori aggiunti in più hai la potenza del tecnico che prepara la testa dei giocatori".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): "Mi è piaciuto molto Abraham per come ha avuto l'approccio, soprattutto con la testa. Mi ha colpito la sua cattiveria, la voglia di incidere. E poi è stato decisivo, trascinatore della squadra dal punto di vista mentale".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): "Mi ha sorpreso Abraham, pensavo che faticasse ad entrare nelle dinamiche della squadra ed invece ha fatto bene, così come Shomurodov: il cambiamento della Roma in attacco è stato radicale, con velocità e potenza. Zaniolo deve cambiare marcia, così non va"