‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Brava Roma, partita di sacrificio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche: Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma ha giocato la partita come voleva, ed è stata brava anche tatticamente. Non è facile andare a fare risultato in Germania, ma la Roma ora è favorita per la qualificazione". Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattina - 104,5): "Bove se continua a giocare così fa bene alla Roma ma anche alla Nazionale. E' un merito assoluto di Mourinho, ieri ha segnato un gol molto pesante che conferma anche il buon lavoro a Trigoria sul settore giovanile".