‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Se la Roma vuole andare in Champions deve cambiare marcia”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non una grande prestazione della Roma, ma bene tutto il resto. Pellegrini batte gli angoli meglio di tutti, mettendoli nel punto giusto. Mancini è un grande giocatore. I giallorossi si sono fatti male da soli con la storia di Dzeko, chi lo sostituisce non è ai suoi livelli”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non è facile giocare ogni tre giorni e avere continuità di risultati. La Roma è lì e questo è importante. Smalling mi ha molto colpito. L’Europa League è un handicap importante per giallorossi e Milan, che non riposeranno mai. Questo può incidere nella lotta per la Champions”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “È vero che gli attaccanti della Roma segnano poco, ma sono andati spesso al tiro ieri. I giallorossi hanno sempre bisogno di esami, il limite della squadra sono i match con le grandi”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mancini è ormai uno dei migliori centrali italiani, credo che il ct non potrà farne a meno per gli Europei. Sono d’accordo con Fonseca, se la Roma vuole andare in Champions deve cambiare marcia”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma vince anche con un attacco spuntato. A Firenze e ieri sono sei punti importantissimi. Ora è importante recuperare Dzeko perché è il riferimento che manca e Mayoral è in calo netto. Poi ci sono Mkhitaryan e Pedro che stanno sottotono, ed El Shaarawy ancora non è in forma”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha conquistato 50 punti, non sono pochi. Non vince con le grandi ma batte tutte le piccole, e spesso con uno sforzo minimo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella Roma è stato messo da parte Dzeko con troppa semplicità. Non vince con le grandi? E chi se ne frega, l’importante che batti le altre, Il campionato della Roma, per me, è assolutamente positivo”.