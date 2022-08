‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma non voleva vendere a prescindere Zaniolo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7) : “Per Kluivert una trattativa c’è. Il giocatore ha trovato l’accordo con il Fulham che però non vuole impegnarsi per comprarlo a titolo definitivo. La cessione di Veretout è da 7.5. Quella di Olsen è da 8, è stato un miracolo. Anche quelle di Pau Lopez e Olsen sono state buone operazioni. La Roma non voleva vendere a prescindere Zaniolo ma ha deciso di ascoltare eventuali offerte. Anche senza Belotti il mercato della Roma sarebbe un capolavoro".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma è una squadra forte. Shomurodov è un giocatore normale che è stato preso per accontentare Mourinho e adesso è un problema. Belotti non è indispensabile".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Belotti da certezze ma Abraham è come Immobile. Giocherà sempre lui. E’ un giocatore che all’occorrenza può essere utile ma non è indispensabile”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Credo che alla fine si trovi una soluzione per Belotti. E’ complicato per tutti avere degli esuberi. Il “Gallo” non è indispensabile però questo è un campionato anomalo. L’anno scorso ci sono state tante partite e Abraham non ha mai riposato. Prendere un calciatore per fargli fare solo quelle 10 partite mi sembra eccessivo".