‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Roma forte e bella, ma vediamo quanto reggeranno Dzeko, Pedro e Micky”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino– 104.5): “La Roma deve ricominciare a vincere con le big, perché ieri la Fiorentina è stata inconsistente. Comunque è una bella squadra col trio davanti più Pellegrini a centrocampo”.

Furio Focolari (Radio Radio – 104,5): “L’acquisto più interessante è Pedro. Se vuoi crescere però devi vincere la partita contro la Juve in superiorità numerica. Ma la Roma macina gioco, dalla cintola in su è fantastica. L’ingresso di Smalling è determinante: il salto di qualità di Kumbulla, Ibanez e Mancini avverrà grazie a lui.”

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104.5): “Se alla Roma date quel punto perso a Verona sarebbe terza, ha giocato una grande partita. Con Pellegrini impiegato a centrocampo ha una qualità pazzesca. Non è solo forte ma anche bella da vedere. Quelli davanti però non sono giovani e bisogna vedere quanto reggeranno. Ma Fonseca li sta gestendo molto bene.”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vittoria meritata, la Roma ha dominato, ma la Fiorentina è una squadra senza anima, una cosa terribile. La Roma però ha dimostrato di aver trovato una bella identità, con dei difensori bravi e veloci e davanti i tre ‘signorotti’ che vanno davvero bene. Non ci sono controindicazioni. Negli spazi la squadra va a nozze”.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma, tranne i primi minuti, è andata molto bene. Centrocampo ritrovato, Pellegrini in crescita, Pedro che è una garanzia. Squadra ritrovata, anche se ieri aveva davanti una squadra disarmata”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fiorentina arrendevole, Iachini non è all’altezza, come squadra potrebbe fare di più. Roma bene come nelle ultime partite. Con Smalling in campo la squadra ha una sicurezza diversa. Se giocano sempre i dodici/tredici la Roma è una gran bella squadra che può essere protagonista fino alla fine del campionato”.