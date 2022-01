‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Avere un uomo in più a centrocampo è importante”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5):" Mettersi le toppe non vuol dire mettersi un vestito nuovo: se togli Veretout e Cristante e metti Oliveira e Kamara non fai un grande salto di qualità. Il Marsiglia l'ho visto diverse volte e Kamara non mi ha rubato l'occhio".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Quando Veretout è a corto di energie va incontro a delle difficoltà. Ma quando sta bene è importante. Avere un uomo in più a centrocampo è importante. Devi avere la lungimiranza di non trovarsi a giugno con dei calciatori che hai sotto contratto e che fai fatica a destinare da qualche altra parte".

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il segnale che sta arrivando è chiaro. Mourinho viaggia in sintonia con la società e questo è importante per il prosieguo della stagione seppur i risultati non siano entusiasmanti. I 2 nuovi arrivi confermano quanto Mourinho sia saldamente in sella. Il suo è un percorso triennale. E' importante che la squadra reagisca in campionato".