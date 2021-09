‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Rui Patricio doveva essere espulso”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104,5): "È stato un bel derby, non ha dominato nessuno. Reina è stato decisivo. Zaniolo ala destra è una bestemmia, deve stare in mezzo e fare quello che gli pare. Il gesto fatto all'uscita dal campo però non va fatto: meriterebbe una squalifica di un mese e la multa di Friedkin. Vina è un disastro, possibile non ci sia uno nella Roma meglio di lui?".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "Mourinho è un mago della comunicazione: la sua squadra ha giocato peggio e lui ti dice che ha dominato. Il Var non poteva intervenire sul potenziale rigore su Zaniolo".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): "Hysaj su Zaniolo non è rigore. La Roma ha regalato troppo dietro, ma la prestazione mi è piaciuto. Zaniolo è stato pazzesco. Non capisco perché Villar non possa neanche andare in panchina".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma è stata solo Zaniolo. Pedro è ancora un grande giocatore e vi svelo un retroscena: nella Roma è stato Mourinho a mandarlo via, il club lo voleva tenere. Guida? Doveva espellere Rui Patricio sul primo gol della Lazio. Mancini mi sta deludendo, commette troppi errori".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Se non volete parlare dell'arbitro, allora non parliamo del derby. Il rigore su Zaniolo non fischiato è grande come una casa e poi andava espulso Leiva per doppio giallo. Non discuto il valore dei giocatori della Lazio ieri durante la partita ma gli episodi con le decisioni dell'arbitro hanno influito troppo sulla gara. Il problema della Roma è che prende troppi gol. In difesa io lo dico da tempo, i centrali non mi convincono. Poi la Roma è stata brava a riprendere in mano la partita, ma ci sono tante carenze di organizzazione".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "Il fallo di Rui Patricio su Milinkovic è da assassino, da rosso subito. Gol e espulsione e poi vediamo la Roma cosa avrebbe fatto. Le immagini parlano chiaro... E' stata una bella partita e le due squadre hanno giocato in maniera diversa rispetto ai dettami dei loro allenatori. Ha vinto la squadra che ha giocato meglio, non la più forte. La Roma ha giocato bene, ha reagito bene ai primi 20 minuti eccellenti della Lazio, ma prende troppi gol. Aveva già rischiato in altre partite".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104,5): "E' stata una bella partita, sul primo gol della Lazio non vedo l'espulsione di Rui Patricio, l'ha toccato con il braccio in uscita, non poteva evitarlo. Io non ho visto gravi errori da parte dell'arbitro. La tradizione ha premiato ancora una volta chi si è avvicinato al derby in maniera meno attrezzata. La Lazio ha vinto e convinto, Nella Roma si stente l'assenza di Smalling e il centrocampo copre poco, ma sono certo che Mourinho sarà in grado di risolvere questi problemi".