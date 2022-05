‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Arbitri scandalosi. E pensano di essere bravi…”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Gli arbitri sono scarsi, presuntuosi, non conosco il regolamento e invece mi dicono che pensano di essere bravi. Io sono sicuro che questo campionato lo decideranno gli arbitri, sia per lo scudetto che per l'Europa e per la retrocessione. Ci sono squadre che non hanno avuto quasi nessun torto arbitrale".