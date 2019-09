‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Fonseca fa scelte intelligenti”. MELLI: “È l’opposto di Inzaghi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo 92,7): “Le prossime partite nascondono tutte delle insidie, anche e soprattutto per motivi tecnici: Mihajlovic col Bologna ha perso una squadra da Serie B e l’ha trasformata, il gruppo che si è cementato anche per quello che sta passando questo bravissimo allenatore”.

Ubaldo Righetti (Teleradiostereo 92,7): “Mi è piaciuto Fonseca che ha sottolineato come il primo tempo non gli sia andato giù. Però perché ha aspettato 45’ per sollecitare una reazione? Sono un po’ rompiscatole… Nel secondo tempo non ha cambiato due giocatori, ha iniziato il secondo tempo con gli stessi ma con un atteggiamento diverso. È stata solo una questione di testa. Il prossimo step dev’essere quello di non aspettare 45’, ma incidere subito”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Difficoltà vicina allo zero, ma la Roma il suo continua a farlo e vedremo in che misura sarà confermarsi. Fonseca sa ridurre al minimo i danni ogni partita e valorizzare tutto ciò che può diventare pericoloso in zona offensiva. Un po’ l’opposto di Inzaghi e della Lazio”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca è capace di far giocare i giocatori: col Sassuolo ha tenuto fuori Zaniolo, ieri l’ha messo sulla destra e ha fatto cose importanti. E poi non discute mai i titolari come Dzeko e Kolarov”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri ho visto la Roma vista col Sassuolo, con gli spazi ha dilagato. Fonseca mi è sempre piaciuto, soprattutto nel derby quando ha rinnegato il suo pensiero dimostrando intelligenza. Le sue scelte hanno sempre un senso e una logica”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi piace molto Fonseca e la partita di ieri ha mostrato la bontà del suo lavoro. La Roma non può pensare di avere tutto suo e che il tecnico abbia la bacchetta magica, ma il lavoro quotidiano paga e le scelte di Fonseca hanno ripagato. Mi piace il suo stile, anche nella comunicazione”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è una squadra che ha qualità molto alte e le può dimostrare soprattutto quando l’avversario non è dei migliori. Ieri, però, ho visto tante cose che ancora non vanno. Diawara e Spinazzola ancora fuori dal coro, e i due centrali commettono tanti errori. Zaniolo bene, ma lo voglio vedere contro avversari più all’altezza. Queste sono partite dove bisogna valutare solo il risultato”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “I turchi sono ormai ex giocatori, ma la Roma ha fatto bene. Doveva vincere e lo ha fatto. Fonseca è stato bravo a gestire il turnover. Qualcosa che ancora non va anche io l’ho vista, Diawara è un pesce fuor d’acqua e KAlinic non può essere titolare. Zaniolo ha giocato molto bene, ma lui ha grande qualità e mezzi, deve solo tenere a bada la testa. Kluivert è più vivo, e aspettando Under e Perotti lui è una valida alternativa”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le partite come quelle di ieri sera della Roma ti servono di allenamento. Gli avversari avevano solo il nome di qualche giocatore, squadra modesta. SPinazzola bene, tonico come negli ultimi tempi della Juve. Se anche Pastore è stato decente, figuriamoci che avversari avevano davanti. Le vittorie, però, sono dei toccasana, ti danno maggior fiducia e in campionato la squadra ne può giovare. Kluivert appare più umile e i risultati si vedono”.