‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma può lottare per lo scudetto”, SABATINI: “Sarà decisiva la sfida con la Juve”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma può pensare in grande, lo ha dimostrato sul campo. Ha perso cinque punti con Sampdoria e Parma, altrimenti sarebbe stata lì con le prime due. Lazio e Roma possono dar fastidio a Inter e Juve per lo scudetto. Fonseca bene bene, nonostante l’inizio un po’ incerto, poi è stato bravo forse anche per le necessità”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La rOma per entrare nella corsa scudetto deve battere la Juve, sette punti sono tanti. Fonseca a me piace, è un allenatore pragmatico. Valorizza la fase difensiva, si è coperto con Diawara e Veretout, e in attacco ha giocatori bravi a campo libero. Ha capito presto come si gioca in Italia, ed vuol dire che è intelligente tatticamente”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha sette punti di distacco da Juve e Inter, e tra due giornate c’è la sfida contro gli uomini di Sarri. SE alla fine del girone di andata la Roma avrà quattro punti dalla capolista, rientra nella corsa scudetto. Fonseca è una sorpresa in positivo, e la Roma è una bella conferma di sorprese: su tutti Pellegrini e Zaniolo, poi anche Diawara e Veretout. La Roma ha fatto ricredere in tanti, me compreso”.