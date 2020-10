‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Alla Roma serve una vittoria, col pareggio resta nel limbo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la Roma stasera è importante per l’autostima, per capire se può avere come obiettivo il quarto posto. Storicamente a San Siro fa sempre delle buone partite. Ibra è un campione, Dzeko è un grande giocatore che però ogni tanto sparisce. Fonseca è sotto esame, non ce lo dimentichiamo”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Aspetto la partita di stasera per capire cos’è il Milan e cos’è la Roma. Non è decisiva ma può dare coraggio a una o all’altra. Chi vince fa un passo importante nell’autostima. La Roma non ha mai perso, con la Juve meritava di vincere. Se stasera fa una bella partita e non perde, si candida in modo autorevole per un posto Champions. Fonseca sta facendo benissimo, se è sotto esame lui lo è il 90% degli allenatori della Serie A, a partire da Pirlo. E allena la Juve non il Crotone. L’entusiasmo dei Friedkin mi piace”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi piace poco il continuo cambio di modulo di Fonseca, sarebbe meglio la difesa a quattro secondo me. Pareggiando a Milano secondo me sarebbe un buon risultato, l’importante è non perdere. La carriera di Ibra è diversa da quella di Dzeko, ma Edin è l’ago della bilancia della Roma. Senza di lui si perde il 50%. Di Fonseca si parlava di sostituzione fino a tre partite fa, non si può pensare adesso che sia un allenatore importante. Potrebbe continuare a migliorarsi: come successo a Pioli che doveva essere cacciato, sul campo si è conquistato il diritto a proseguire”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha trovato una certa identità di squadra, Fonseca adesso deve cambiare il meno possibile. Per me il Milan soffrirà la Roma, deve stare attento. I giallorossi dietro sono giovani ma bravi e lì davanti con i tre senatori possono far male a tutti. E’ un campionato senza padrone e la Roma può ancora dire la sua. Alla Roma servirebbe un successo, con un pareggio rimane lì in mezzo. Con tre punti cambia la stagione: ti ritrovi a ridosso delle prime e il calcio è così… Ritrovi Dzeko, i senatori e puoi avere grandi ambizioni. Se pareggi rimani nel limbo aspettando i tempi migliori”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stasera è una partita bivio per tutte e due. Per il Milan c’è la possibilità di capire se davvero può lottare per lo scudetto. Ibra e Dzeko hanno un po’ le stesse caratteristiche. Secondo me vince il Milan”.