‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Alla Roma serve un centravanti, Morata non lo è”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): “Alla Roma serve un centravanti, Morata non lo è. Qui serve un attaccante centrale di riferimento e lo spagnolo non lo è. Lui è bravo, se arriva va bene, ma poi se devo dire cosa serva alla Roma allora penso ad altro, a uno che quando arriva un pallone in area te lo butta dentro la porta. Io prenderei Zapata".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): “Io non sono mai convinto per un giocatore che non resta mai tanti anni in una società, diventa sempre una pedina di scambio. Come mai? Alla Roma serve un centravanti, serve un altro tipo di attaccante ".