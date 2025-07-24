Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Te La Do Io Tokyo - Teleradiostereo 92.7): "Tutti i giocatori che arrivano alla Roma sono approvati da Gasperini, se lui non li vuole non arrivano. L’assenza di Dovbyk la considero molto grave, perché non ha uno stiramento ma un semplice affaticamento. E non si allena da due settimane non solo per un affaticamento, ma perché corre male a causa di un problema alla cartilagine e si può far male. L’allarme è che Gasperini parte senza il centravanti titolare. La Roma se arrivano i soldi lo cede. Ferguson ha fatto pochi gol perché spende molte energie in campo, aiuta anche in altri settori. A Gasperini piace per caratteristiche, ma lo vuole più dentro l’area. Dovbyk gli piace meno perché gli puoi solo dare la palla nello spazio. Gasperini ha promosso Celik, ad ora è il titolare. Se riescono a dare via sia Kumbulla che Hermoso chiederà un braccetto di sinistra, uno con le caratteristiche aggressive di Celik. Lucumì? Al momento non hanno i soldi per farlo, ma sarebbe l’ideale. Gli esterni titolari sono Angelino e Wesley e il primo cambio del brasiliano è Soulé, che giocherà in avanti solo quando non ci sarà Dybala. Wesley gli piace molto perché non difende ma fa solo lavoro offensivo. E Cristante farà sempre il centrale di destra, El Aynaoui si gioca il posto con Koné".

Lorenzo Pes (Teleradiostereo /Te la do io Tokyo - 92,7):"Spendere 30 milioni per Wesley è un investimento importante. Per Gollini c'è stato un problema di ingaggio. Aveva fatto anche le visite mediche, ma il portiere non ha voluto abbassare le pretese. Ghilardi ha forte volontà di venire alla Roma. Per la trequarti si sono fatti tanti nomi, ma ad oggi è difficile individuare chi possa arrivare".

Nando Orsi (Radio Radio mattino - 104,5): "Sono convinto che quest’anno, sul mercato, la Roma stia seguendo molto le indicazioni di Gasperini. Forse non sui nomi, ma sicuramente sulle caratteristiche dei giocatori. Per Gasperini si tratta di un’occasione importante, soprattutto considerando l’età e il momento della sua carriera. È giusto che la Roma acceleri su alcuni profili e, se necessario, spenda qualche milione in più: l’allenatore va accontentato."

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino - 104,5): "Confido nella competenza di chi sta lavorando. Se guardiamo all’evoluzione che ha avuto l’Atalanta, vediamo cosa può nascere da un progetto tecnico ben costruito. Non so chi potrà essere il 'Pasalic' della Roma, ho provato a immaginare se Pisilli possa avere quelle caratteristiche. Gasperini aveva a disposizione giocatori duttili, affidabili, in grado di interpretare più ruoli. La Roma oggi ha calciatori con qualità diverse: per completare il profilo della squadra servono elementi capaci di ricoprire quel tipo di ruolo, con versatilità e garanzie.”