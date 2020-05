‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Alla ripresa del campionato attenzione alle sorprese”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Conte ha dato un po’ di mance, di paghette per alcuni, ma credo che non basti. Siamo noi che dobbiamo piangere, non il Ministro. Non so cosa potrà succedere appena ripartirà, potrebbero esserci anche delle sorprese come accade nelle prime giornate del campionato. Non so se l’Atalanta sarà ancora la più in forma di tutte”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma perché nel resto d’Europa il protocollo è meno rigido del nostro? Vorrei tanto capirlo. Il grande nodo è il fatto che se un giocatore è positivo vanno in quarantena tutti. Così il calcio non riparte. Ho tanti dubbi, vediamo il 13 giugno… Le squadre devo stare attente alla preparazione che faranno, sarà importante alla ripresa. Per lo scudetto favorita la Juve, ma io rimetto dentro anche l’Inter oltre alla Lazio”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Hanno i paletti dello slalom al calcio, non è una discesa verso la ripresa. Speriamo bene… Sono curioso di vedere come andrà, perché in un attimo potrebbe andar di nuovo tutto all’aria. Quando si ripartirà la Lazio non avrà più il vantaggio della settimana libera”.