‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Abraham non ha la forza del bomber vero”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho alimenta il caos a volte ma la Roma non gioca più serena senza di lui. Su zaniolo non ci sono ancora incontri per il rinnovo, Pinto non ha escluso la partenza. E’ un calciatore che alla Juve piace molto ed è un ipotesi concreta soprattutto nel caso in cui dovesse andare via Dybala”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Vedo esaltare la Roma di ieri ma c’è poco da esaltare. Nel primo tempo quando erano 11 contro 11 ha giocato male. Se un giocatore di Mourinho viene espulso per due ammonizioni in 6 minuti oggi staremmo a parlare solo di quello. La Roma ha giocato una buona gara nel secondo tempo con l’uomo in più”

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): “I numeri del bilancio della Juventus sono drammatici. Per arrivare a Zaniolo servono dei soldi. Il giocatore è interessante condizioni fisiche permettendo. Chiesa e Zaniolo sarebbero meglio come coppia di Chiesa e Dybala”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino 104.5): "Nell'esclusione di Zaniolo non c'è niente di tecnico. Lui non ci sta bene con Mourinho, questo credo di saperlo. Poi è un professionista serio, e ieri ci ha messo anche la faccia prendendosi un calcione. Se la Juve lo vuole deve tirare fuori i soldi veri. La Roma vive solo sulle individualità".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Spero che Zaniolo resti e decida di continuare con la Roma visto che ieri ancora una volta ha dimostrato di essere con la testa dentro alla squadra. La partita poteva finire anche 0-0, ma la Roma ha creato tantissimo, almeno con quattro occasioni limpide, ma senza trovare il gol e questo è un limite. Abraham non ha la forza del bomber vero. La Roma ha buttato via dei punti che ancora oggi fanno rabbia".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "Il rigore c'era e il risultato è giusto, legittimo, con tre punti che ti danno un po' di respiro ma a me non sembra una Roma guarita. Ieri la squadra è stata più concentrata e cattiva più delle altre volte, ma è mancato il gol".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): "I giocatori della Roma sono monocordi, non riescono a cambiare ritmo e ad essere più incisivi. Non può essere questa la Roma. Ora vediamo che succederà in questi giorni a Trigoria. Questa non è ancora una Roma degna delle aspettative".