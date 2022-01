‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Non ci è stato dato un netto calcio di rigore”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Velocità, colpi di tacco belle azioni ieri sera nel primo tempo. Nel primo tempo si è visto quello che può fare questa squadra, poi perché non lo faccia sempre non lo so. Nei primi minuti poi ci manca un netto calcio di rigore. Quello che succede poi nel secondo tempo è dovuto da vari fattori, ma è impossibile non rilassarsi sul 4-0. Mi è piaciuto tanto Mourinho, alla Conte, serve in quei momenti un tecnico che ti spinga minuto per minuto”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha un'attaccante che non è egoista è uno che viene dalla Premier, è importante per la nostra Serie A: è decisivo sia fisicamente che come prontezza al tiro e per astuzia”.

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Primo tempo ottimo, veramente buono. Abraham è un valore aggiunto, ma ha giocato bene tutta la Roma. Poi dopo sul 4-2 ha rischiato di prendere anche un terzo gol alla fine”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Vittoria meritata e conquistata con una bella prova. Abraham ha dimostrato di avere qualità da bomber. La vicinanza di Zaniolo gli fa bene tatticamente. Un primo tempo totalmente differente da quello contro il Lecce, un'altra squadra e differente mentalità: ora c'è la sosta e arriva nel momento giusto, bisogna recuperare anche Pellegrini. Nel mercato manca ancora una settimana speriamo che succeda qualcosa".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma ha interpretato benissimo la partita ed ha meritato i tre punti. Primo tempo quasi perfetto, vittoria legittima e superiorità mai messa in dubbio".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma ieri ha meritato i tre punti ma la prestazione è figlia di questa stagione difficile da comprendere. Non è quello visto l'Empoli e non è quella la Roma. E' stata una stranezza di una stagione che non è normale".