‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “I numeri di Abraham sono da grande giocatore”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Dzeko merita riconoscenza, è stato un giocatore fondamentale per la Roma. Era arrivato però il tempo di separarsi e l’addio non è stato dei più sereni. Se Pinto va a Londra per Abraham vuol dire che l’affare si chiude. I numeri che ha sono interessanti, è giovane e ha fatto molto bene finora".