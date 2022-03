‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Abraham deve diventare più trascinatore”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Per la Roma oggi potrebbe essere la classica partita della svolta e ci arriva abbastanza bene. Ma contro l'Atalanta non sarà facile. Il mio giudizio su Abraham è buono, ma gli manca ancora qualcosa nel carattere per arrivare a livelli alti. Lui deve diventare più trascinatore. Per la Roma pesano troppo le nove sconfitte, perché avrebbe potuto fare bene in un campionato mediocre come questo".