‘RADIO PENSIERI, PRUZZO: “A Udine tre punti, senza se e senza ma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Contro la Juve la Roma ha giocato bene e poteva vincere: insisto nel dire che Fonseca ha avuto il braccino. Ora a Udinese bisogna vincere, senza se e senza ma perché i friulani sono in crisi e alla ricerca di una identità. Le parole di Petrachi? Non ho capito ancora perché è stato allontanato dalla Roma in modo brutto. A lui dico che Roma è una piazza come tutte le altre per lavorare nel calcio. Lui ha il neo di aver portato Pau Lopez”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma a Udine è obbligata a vincere per la classifica perché se l’Udinese dopo due partite sta ancora a zero punti un motivo ci sarà. L’ombra di Allegri su Fonseca? Tante squadre quest’anno non hanno cambiato allenatore soprattutto perché non c’erano i tempi giusti. La Roma negli ultimi anni non ha vinto non per colpa dei Direttori Sportivi, ma perché erano costretti a vendere i migliori, sempre”.