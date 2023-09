‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “A Torino servirà più determinazione”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Aouar e Ndicka li rimando, ancora non mi convincono. La Roma nel primo tempo ha giocato in 9, poi nella ripresa con Dybala le cose sono migliorate. A Torino di vuole una partita diversa sul piano della determinazione. Male anche Karsdorp in marcatura".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vittoria importante quella della Roma, ma ci sono ancora alcuni giocaori che non stanno all'altezza. Se lo Sheriff avesse pareggiato non avrebbe rubato niente. Ndicka non si trova a suo agio e sembra che abbia paura a prendere il pallone. Anche Aouar in grave difficoltà".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.