‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Spadafora imbarazzante”. PRUZZO: “Protocollo impercorribile”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Spadafora quando lo sento parlare lo trovo imbarazzante. Fino a tre giorni fa le distanze erano di tre metri e molte cose non potevano ripartire. Prima di questo tira e molla, chi conosceva Spadafora? Ad oggi sono certo comunque che il campionato riparta”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Spadafora si è ammorbidito. Al momento il problema non è lui: sono i calciatori, medici sportivi e società. Il problema è passato all’interno. Il ‘no’ arriva da lì. Palleggiamento di responsabilità e uno scarica barile che viene fatto quando si capisce che c’è rimasto poco tempo per decidere. Ogni istituzione scarica sull’altra”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tutti hanno capito che i calciatori non vogliono fare i ritiri. Sette su dieci non vogliono ricominciare a queste situazioni, nonostante vanno a perdere qualche mese di stipendio. Anche io avrei fatto lo stesso. Il calcio è l’attività più pericolosa. Io non starei tranquillo. Protocollo impercorribile”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Spadafora ha sottolineato che era stata la Lega calcio a parlare dei ritiri. Non lo so, ci sto capendo poco. Vediamo come andrà a finire…”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Spadafora si è reso conto che c’era qualcosa da correggere. Riapre tutto con le dovute precauzione e così si fa anche con il calcio. Il Ministro si è aperto ad una richiesta che gli veniva fatta da più parti. I calciatori non vogliono stare in ritiro? Ma poi, però, non devono andare dal parrucchiere o al ristorante. Ci vorrebbero delle risposte più certe da parte dei virologi”.