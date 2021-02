‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “A Fonseca va l’acqua pe l’orto”, DI GIOVAMBATTISTA: “Il Milan sta male, per la Roma occasione unica”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io il Milan lo vedo male, la Roma domenica ha una grande occasione. La squadra di Pioli è in fase calante e il suo allenatore, guardando il viso, sembra invecchiato di sei anni. L’infortunio di Dzeko io glie lo accollo a Fonseca: ieri doveva giocare Mayoral, e domenica prossima Dzeko ed invece il tecnico aveva deciso il contrario. Io comincio a rivedere alcune parate decisive di Pau Lopez”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La sconfitta esterna contro lo Spezia embrava un caso unico, ed invece hanno deluso anche nelle gare successive. Il Milan non sta bene, ma in porta hanno un portiere fortissimo: io uno come lui non me lo ricordo. Fonseca ormai si diverte a fare le formazioni come gli pare a lui, ‘gli va l’acqua per l’orto'”. I giocatori fuori ruolo rendono sempre comunque tanto. Io non vedo assenze pesanti, ha molte alternative. Peccato per l’infortunio di Dzeko, perché stava recuperando la forma”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Milan deve tornare ad essere umile, altrimenti rischiano di arrivare settimi in campionato. I giocatori che sono rientrati stanno deludendo. Roma-Milan può essere la svolta per tutte e due, ma l’assenza di Dzeko rende più complicata la partita per la Roma”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io nel Milan di ieri sera ho visto alcuni segnali di ripresa, e credo che domenica sera all’Olimpico i giocatori si presenteranno con la maglia ben pulita e stirata, un Milan all’altezza della situazione. Fonseca con Dzeko sembra aver chiuso i rapporti, almeno così si vede”.