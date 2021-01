‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “A Fonseca consiglio di volare il più basso possibile”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non vedo favoriti nel derby di venerdi Lazio e Roma hanno le stesse possibilità di vincerlo. Il punto di forza della Roma è dal centrocampo in su. La Roma non deve avere quei minuti di black out che ha spesso rovinato qualche partita. Contro la Lazio non te lo puoi permettere. Fonseca non deve trasmettere troppa sicurezza ai suoi giocatori, deve volare il più basso possibile, altrimenti rischi che prendi una tramvata. Mkhitaryan e Immobile possono essere i due protagonisti della partita. Fonseca o Inzaghi? Sono bravi tutti e due, di buon livello. Una sconfitta farebbe più male alla Lazio, sarebbe ridimensionata in campionato”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io vedo leggermente favorita la Roma per condizione fisica e per classifica. Il punto di forza della Lazio è Immobile. La Roma ha la difesa più forte tra le due squadre, ci sono giocatori molto bravi. A centrocampo la Lazio è più forte. Per me i due portieri possono ‘spostare’ la partita. Sono i due punti deboli di Roma e Lazio”.