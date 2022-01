‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Luiz Felipe nella Roma sarebbe titolare”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "Sono quasi convinto di dire che Luiz Felipe non andrà alla Roma. Chi vive a Formello per 5-6 anni difficilmente va dall’altra parte, così come vale lo stesso a Trigoria. Non è come Inter e Milan, è diverso. Conosco lo spirito dei ragazzi a Formello, quindi non ci credo che accada. Nella Roma Luiz Felipe farebbe il titolare insieme a Smalling e Mancini in una difesa a tre. La Lazio gli offre 2 milioni, la Roma 2,5 ma lui alla Roma non va".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "A meno che non voglia fare un dispetto alla Lazio, non ci vai alla Roma per 500mila euro in più. A me sembra che Luiz Felipe sia come Ibanez e Mancini. Nel calcio può succedere di tutto, ma mi sembra una cosa un po’ forzata".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "A Empoli la Roma ha una partita ad alto rischio. Se giochi con i ritmi visti contro il Lecce sarà dura. L'Empoli gioca bene e non ha paura. Ci vorrà un atteggiamento diverso, un'attenzione che non ho visto in Coppa, e bisogna sfruttare ogni occasione da gol. Luiz Felipe alla Roma? Improbabile, se non impossibile, che accada una cosa del genere. Anche se io comincio ad avere dei dubbi sia su Ibanez che Kumbulla, quindi potrebbe anche essere un titolare, o comunque può giocarsela. A parte Smalling, che quando sta bene ti dà sicurezza, chi più e chi meno hanno tutti dei problemi".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "L'Empoli è una squadra un po' strana, ma la Roma deve stare attenta perché in questo momento i giallorossi non vanno bene, non piace come gioco, e deve cambiare atteggiamento. I toscani , se trovano la partita ti mettono in difficoltà. Il campionato della Roma, ad oggi, è mediocre. Bisogna cambiare marcia e trovare più continuità nei risultati".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104,5): "Mi sembra esagerato l'uso dei giovani o ragazzini da parte di Mourinho. Questi raramente ripetono le prestazioni con continuità. Felix è bravo ma non un fenomeno, eppure Mourinho ci sta contando molto, forse troppo. Su Kumbulla Mourinho ha sbagliato: calma quando si parla di rosa limitata. L'Albanese ha dimostrato di essere al livello di Mancini e Ibanez".