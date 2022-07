‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Wijnaldum gratis è un’operazione straordinaria”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non so quanto sia possibile che arrivi Wijnaldum, se succede per la Roma è una cosa straordinaria perché prende un giocatore gratis e il PSG gli pagherebbe pure lo stipendio. Qui parliamo di un giocatore importante, non è una scarpa vecchia. É un giocatore che potrebbe essere venduto in Inghilterra o in Germania, e invece te lo danno gratis. Se dovesse succedere sarebbe un grande colpo perché è ancora un giocatore valido".