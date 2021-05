‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Inzaghi come Totti, scelta la Lazio sopra a tutti”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Simone Inzaghi ha fatto una scelta di vita simile a quella che fece Totti rifiutando il Real Madrid per restare alla Roma. Non capita tutti i giorni di avere un'offerta dall'Inter".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il rinnovo di Pellegrini sarebbe un bel gesto e un buon inizio per l'era Mourinho. Sul mercato l'impresa non è facile, va abbassato il monte ingaggi e migliorare la qualità della rosa. Ci vorrebbero quattro acquisti di buon livello, senza fare spese folli".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Pellegrini ogni anno ti lascia un pizzico di incompiuto ma come fai a pensare ad una Roma senza di lui? L'unico consiglio che voglio dargli è quello di avere una personalità non troppo da capo. L'incontro con Mourinho può essere il bivio della carriera di Pellegrini, deve essere bravo a seguire lo Special One".