‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: “Ora i grandi giocatori scelgono la Roma di Mourinho”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesco Balzani (Centro Suono Sport - 101.5/Te la do io Tokyo): “Wijnaldum è pronto ad accettare un ingaggio inferiore rispetto a quello che percepisce a Parigi. Stanotte è stato messo un ulteriore tassello, ad oggi si può essere molto positivi. Lui si aspettava di essere un calciatore della Roma già domenica. La notizia è che ora i grandi giocatori scelgono la Roma di Mourinho. La grande qualità dei Friedkin è quella di non parlare, ma di ascoltare molto, lo facevano prima di arrivare, e lo stanno continuando a fare anche ora. Bailly è un giocatore che Mourinho conosce ed è un nome buono per il quinto centrale non come sostituto di Ibanez. Per il momento Mourinho lo preferisce a Zagadou e ad altri nomi anche e soprattutto per la sua storia".

Antonio Felici (Centro Suono Sport - 101.5/Te la do io Tokyo): “Non vedo un solo motivo per il quale la trattativa per Wijnaldum non debba andare in porto. I Friedkin si stanno dimostrando molto bravi in ogni aspetto. Dybala è il primo giocatore dopo Totti che vale da soli il prezzo del biglietto".

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7): "Avvistato l'agente di Wijnaldum a Trigoria. È la conferma che si tratta di un affare caldo, mi sembra una priorità della Roma. C'è da lavorare perchè parliamo di un'operazione dove ballano tanti milioni di euro. Continuano ad arrivare segnali di una trattativa che avanza. Di solito la trattativa continua perchè pensi di poter arrivare ad una soluzione. Io mantengo grande ottimismo su questa vicenda, sempre con la precauzione che fino a quando non ci sono le firme l'affare può saltare. Pogba? Se si dovesse operare sarebbe una bella botta. La Juve voleva ricostruire il centrocampo con il francese. Penso che sulla non totale convinzione dei bianconeri per Zaniolo c'è lo spiraglio di andare su Milinkovic. La Roma partiva dal peggior rapporto costi-ricavi della Serie A. Un'eventuale cessione di Zaniolo, al momento io non la prevedo, sarebbe il primo segnale concreto di un certo tipo di cambio. Se la Roma dovesse venderlo non lo farebbe perchè non vuole vincere ma perchè tutto sommato si trova quasi costretta. I giallorossi hanno incassato poco tra Florenzi, Olsen e stop. Dybala? Era un'occasione perchè non dovevi pagare il cartellino. I soldi non ci sono nel calcio e anche la Roma deve fare i conti. Non è possibile comprare solo senza cedere".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma ha preso un calciatore veramente di livello alto con Dybala. È giusto che la società se ne vanti. Si alza l'asticella e la Roma deve fare di più rispetto alla scorsa stagione. Mi sembra che ci siano tutte le condizioni che questa famiglia lasci un segno importante. Vediamo come va con lo stadio. Se dovessero in quattro e quattr'otto, come fanno gli americani, mettere in piedi anche lo stadio completerebbero un inizio di lavoro molto positivo. Mourinho ha alzato di molto le ambizioni di questa famiglia, così ben disposta a spendere i soldi per la Roma. Siamo in un momento decisivo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "Mourinho vuole sempre giocatori abbastanza pronti. Salvo vedere quello si è inventato l'anno scorso con Zalewski e Bove. È un tecnico al quale piace lavorare con giocatori importanti. Matic e Dybala sono due giocatori alla Mourinho, chiesti dal mister e la società l'ha assecondato. Quando la Roma ha preso Mourinho l'ha fatto per ottenere qualcosa di importante non per far crescere i giovani. Per portare a casa dei risultati e già il primo anno si sono visti. La strategia è quella".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina - 104,5): "Presentazione di Dybala? Tutti i calciatori li metterei a disposizione dei tifosi, farei un evento su ogni presentazione. Spettacolarizziamo oltre alla partita. La Roma segue le indicazioni di Mourinho. Sta facendo il mercato che vuole l'allenatore. La Roma ha bisogno di cedere un pezzo e poi si vedrà. In generale mi sembra che Mourinho non possa non esser contento per il mercato dei giallorossi. Il tecnico che deve essere scontento è Spalletti".