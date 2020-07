‘RADIO PENSIERI, PETRUCCI: “La Roma ha rotto le scatole: è una società inerme”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Zaniolo è già entrato nella condizione che se l’allenatore lo rimprovera o se anche un compagno lo fa è lesa maestà. Zaniolo è diventato una personaggio più importante della Roma e non gli si fa del bene. Anche a Pellegrini, pensate che gli faccia bene a designarlo come l’erede di Totti? Lorenzo è più forte di quello che stiamo vedendo dalle ultime partite. Il problema é che bisogna costruirci sempre la favola intorno. I tormentoni di adesso sono Zaniolo, Dzeko, in parte Pellegrini. Vigorelli in ballo ha anche altre situazioni con la Roma, non solo Zaniolo: è per esempio l’agente di Santon”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “Su Zaniolo sono state costruite non-notizie. C’è stata una discussione ma nessun appuntamento con Vigorelli. Ingigantire piace all’ambiente: lo stile è questo. La piazza non reagisce, è talmente schifata di Pallotta che non fa nulla. La Roma ha rotto le scatole definitivamente. E’ una società inerme”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non so se abbia senso continuare la telenovela Zaniolo. La Roma deve tenerlo e deve fare attenzione a non farlo diventare il nuovo Chiesa della Fiorentina. Lui vuole restare alla Roma? Se sì, deve diventare il futuro capitano. Se no, avanti il migliore offerente. Se nì, ci pensasse e decidesse entro fine stagione”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Chi dice che la Roma non cambi proprietario e che ci siano decisioni diverse. Chi può dire che Zaniolo resterà alla Roma. Una storia che comunque ha poco senso: dal rimprovero di Fonseca si è allargata una voce che non serviva. Doveva finire lì. E’ durata fin troppo”.