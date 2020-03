‘RADIO PENSIERI’, PETRUCCI: “Gli Europei non si faranno”. AUSTINI: “Nel calcio si pensa solo ai soldi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Decisione porte aperte? Si vive ora per ora. Il calcio fa fatica a capire che è una situazione drammatica, si pensa solamente ai soldi. Nel modo di decidere e di non pensare mai al bene comunque il sistema calcio si sta dimostrando cialtrone, è sempre fuori dal mondo. Situazione attuale? Basta pensare che la Lega di A non è composta da dirigenti preparati e appositi, ma dai presidenti di Serie A che litigano ferocemente per imporre il proprio potere. Cosa volete che producano se non questo che si vede in questi giorni? Per quanto riguarda i rimborsi so che la Roma sta studiando il modo di rimobrsare gli abbonati”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “Il calcio si sta preoccupando solamente dei soldi che verrebbero persi. Si vive in una sorta di empirio e poi si cade dalle nuvole. Sono convinto che l’ultima partita che vedremmo per un po’ sarà Brescia-Sassuolo di stasera. Di sicuro gli Europei non si faranno”.