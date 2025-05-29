Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Giancarlo Padovan (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Gasperini aveva grande voglia di cambiare e voglia di vincere. Pensa che un gruppo di lavoro come quello dei Friedkin, in grado di mettergli a disposizione una squadra all’altezza lo ha convinto”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma – 90,9): “Credo che entro domenica conosceremo il nome dell’allenatore della Roma. Oggi penso che ci sarà il contatto definitivo tra Gasperini e la proprietà. Almeno lui conoscerà la voce di Dan a noi negata da cinque anni. Nel calcio, in particolare con la Roma, le cose vanno spesso a rilento, ma non c’è più tempo da perdere. L'unità dei consensi l'avrebbe prodotta solo Conte. Gasperini è più da progetto e da produttore di plusvalenze. Immagino che Friedkin si sia innamorato del suo calcio vedendolo nella conquista dell'Europa League”

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Un possibile ritorno della Juventus su Gasperini non preoccupa. Si sono sentiti una settimana fa, ma Gasp non era la prima scelta. Non vedo ostacoli per il suo arrivo nella Capitale. Dybala non ha ancora ricevuto una proposta per il rinnovo del contratto. Nei prossimi giorni si saprà di più"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La garanzia per Gasperini è Ranieri. Gasp è un professionista serio e in 10 anni a Bergamo ha fatto delle cose che nessuno mai farà. Lui è convinto di poter fare qualcosa di grande con la Roma".