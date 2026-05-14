Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92.7): "Tra i discorsi il primo è quello dei rinnovi, per un fatto tecnico. I Friedkin sperano di avere sorprese positive per le plusvalenze: sperano che ci si assesti massimo sui 60 milioni di perdite, non 80 o 100. I rinnovi vanno fatti per capire se dire sì a Dybala o Celik. In queste ore va scelto il ds che è la cosa importante. Sono rimasti pochi candidati. Per me non si sfugge dai nomi di Manna, D'Amico e Paratici. Manna pagherebbe per venire alla Roma. D'Amico ha un impegno col Milan, è il piu facile da prendere ma ufficialmente non è ancora libero. La Roma è la squadra che deve toccare meno, servono tre grandi colpi e basta perché ha l'allenatore. Dybala e Celik se vogliono rimanere devono accettare un taglio dello stipendio. Come minimo garantito per Dybala si parla di 1/4 rispetto a prima. Dybala non ha nulla in mano, il Boca offre poco. Gasperini è stato da solo tutto l'anno, ora con Ryan a Trigoria è molto contento. Ieri mi ha convinto Sarri come ha schierato la Lazio. In ripartenza sono pericolosi Noslin, Taylor e Isaksen. Loro giocano per rovinarti la stagione".

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “La Roma arriva al derby in condizioni psicologiche migliori. Sarà brutto vedere le curve vuote. Ci sono tante tematiche da affrontare e diversi confronti da fare: dallo staff al direttore sportivo, passando per i rinnovi, Totti, le cessioni e le plusvalenze da chiudere entro il 30 giugno”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Sono stati fatti degli errori ma è stata tracciata la prima strada. La Roma ha già fatto degli investimenti importanti e sta crescendo dei giovani interessanti. Non so se basteranno solamente tre acquisti, Gasperini sicuramente chiederà due esterni d’attacco. Soulé non è incedibile. Rimane aperta la questione D’Amico che è un promesso sposo del Milan di Furlani che però potrebbe andare via”.