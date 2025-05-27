Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Franco Melli (Radio Radio pomeriggio - 104,5): "Per me è importante che Ranieri sia il più possibile presente in sede decisionale".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio pomeriggio - 104,5): “Io mi aspetto un allenatore ‘normale’. Tutti quelli più importanti che c’erano sono liberi da tempo e la Roma avrebbe già dovuto prenderne uno. Uno come Mancini non è uno ‘normale’, mi aspetto qualcosa di peggio purtroppo”.

Antonio Felici (Te la do io Tokyo / Tele Radio Stereo - 92.7): “Se penso che ci sarà un botto sull'allenatore? Io comincio a temere che la miccia si sia bagnata e alla fine esca fuori una fetecchia più che il botto. La Roma sa di avere bisogno di un allenatore da novembre, non puoi ridurti all'ultimo momento ad aspettare che parta il valzer delle panchine e poi raccogliere quello che resta. Perché tanto si capisce che gli allenatori, se tu ti riduci adesso a prenderli, hanno come priorità di andare da un'altra parte. Ranieri ci ha raccontato una bugia, la vogliamo definire bianca, l’altro giorno dicendo che allenatore c'era e che l'annuncerà Friedkin quando vorrà, ma io direi più che altro quando quando ce l'avrà, perché mi pare del tutto evidente che non ce l'abbia”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “La volontà di Svilar è quella di rimanere alla Roma. La trattativa per Saelemaekers si era bloccata perché i rossoneri non avevano il direttore sportivo. La richiesta iniziare è alto, ma c’è fiducia. Andare a Milan a fine maggio per andare a trattare è un segnale. Fabregas può rimanere al Como, comincio a preoccuparmi".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Pellegrini è un bel giocatore. Forse ha una personalità diversa da altri e questo può averlo penalizzato. Penso che starebbe bene in qualsiasi squadra perché ha tante qualità. Ma a Roma non riesce ad esprimersi con tranquillità".