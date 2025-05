‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “La Roma non ha ancora chiuso per l’allenatore”

Fabrizio Aspri (Radio Radio pomeriggio 104.5): “La Roma ha già fatto un miracolo. La sindrome casalinga dell’Atalanta fa ben sperare. In questo momento la Roma non vuole fermarsi e gli avversari non sanno come fermarla. Tutto questo sta accadendo senza Dybala".

Ugo Trani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Non so se la Roma sia la prima scelta di Allegri. Se ci fosse già l'accordo lo avrebbero già annunciato perché non credo alla storia che si voglia attendere la fine del campionato. Secondo me sarà un allenatore importante, non sarà una mezza misura. Il comunicato non arriva perché l’allenatore ancora non lo hanno preso".