Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Le partite sono tantissime. La Roma dovrà stare attenta, lo Slovan è più forte del Genoa. Ma la squadra di Gasperini ha già dimostrato di poter far bene anche con il turnover”.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Credo che serviranno 10 punti per andare ai playoff. Lo scorso anno le ultime due squadre si sono qualificate con 9. In ogni caso domani sarà fondamentale vincere per consentirti di arrivare alle ultime tre con la possibilità di arrivare a dieci”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Impossibile che Totti resti fuori dalle celebrazioni per il centenario. Difficile che diventi dirigente. Contro lo Slovan giocherà Pellegrini dal primo minuto, con lui Soulé. L’avversario è modesto e sarebbe importante una vittoria larga per la differenza reti, servirebbe una goleada. Ci saranno delle assenze ma la Roma ha le possibilità per fare tanti gol.”