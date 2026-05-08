‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Tzolis nome credibile, ma Gasp ne vuole di più forti”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 8 maggio 2026 (modifica il 8 maggio 2026 | 15:39)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio pomeriggio - 104,5): “Gasperini ha promesso a tanti giocatori il rinnovo. In questo momento c’è un’interlocuzione con Gianluca Petrachi. È una cosa reale e Gasp ci lavorerebbe bene. Anche se è andato da poco al Torino, lui tornerebbe nella Capitale senza problemi”.

Luigi Ferrajolo (Radio Radio pomeriggio - 104,5): “C’è un vuoto incredibile a Trigoria, questo non va bene. Qualsiasi cosa facciano è sbagliata, chi la fa? Spero che i Friedkin vengano qui e spieghino cosa vogliono fare. La Roma ha una società che non esiste, è rimasto Gasperini con il giardiniere”.

Ugo Trani (Te la do io Tokyo / Tele Radio Stereo - 92.7): “I nomi che mettono in giro non li ha chiesti Gasperini. Gli unici possibili sono Tel, Summerville e Nusa. Un altro nome che reputo credibile è Tzolis, ma lui vuole gente più forte. Koopmeiners mi piace ma metto le mani altrove, a questo punto preferisco Nkunku come giocatore di Serie A. Della Fiorentina mi prendo Piccoli come vice Malen, lascerei stare Dodo e Kean”.

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Con D’Amico ci sono stati dei contatti ma non è scattata la scintilla tra lui e la Roma, rispetto ai contatti con Manna c’è meno positività. D’Amico ha ancora in testa l’idea di andare al Milan. Sul fronte ds hai fatto tanto lavoro, ma rischi di restare con un pugno di mosche in mano. Anche stavolta parti in ritardo, e allora c’è qualche problema strutturale se a ogni mese di maggio c’è qualche casting da fare…”

Piero Torri (Radio Manà Sport - 90,9): “Se il Parma sarà quello che abbiamo visto per tutta la stagione sarà dura per la Roma, perchè è una squadra difensivamente molto ben organizzata, compatta, brutta, sporca e cattiva. Ma io penso che stavolta il Parma giocherà con più sfacciataggine, e se così fosse la Roma avrebbe più possibilità di vincere. Io spero che il Parma non faccia sé stesso, e allora Malen secondo me può pasteggiare”

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5):“Il Parma cercherà di limitare i danni e provare qualcosa davanti, la Roma invece cercherà di innescare Malen. Ieri ho capito perchè l’Aston Villa se n’è liberato, perchè ha dei calciatori di livello altissimo, e questo deve essere un monito per il prossimo anno. Se resti con questo livello non vai da nessuna parte, devi prendere 3-4 titolari che ti alzano il livello”

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “La Roma parte dietro, e purtroppo non dipende più da lei, si è svegliata tardi. Ovvio che uno spera che la Juve stecchi, ma queste squadre sono abituate e riprendono subito la concentrazione. La Roma dovrà vincerle tutte e tre per non avere rimpianti e poi vedere che succede”