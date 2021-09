‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Verona una doccia gelata perché si era riacceso il fuoco”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (TeleRadioStereo - 92,7): "Mourinho fa dei discorsi logici che condivido ma sta mettendo dei puntini chiari. Quando ti dice di Calafiori che in 4/5 squadre non sarebbe valido, ti dice che 4/5 squadre sono più forti della Roma. Vuol dire che la Roma non può mirare a più di arrivare quarta o quinta".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5) : "Mourinho manda un messaggio all'ambiente Roma: nel momento in cui le cose vanno bene c'è un'euforia a volte esagerata mentre quando le cose vanno male c'è una depressione che attanaglia tutti. Deve portare equilibrio Mourinho".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "La tifoseria sta osannando Mourinho perché crede che sia arrivato Dio e invece lui ieri in conferenza stampa ha riportato tutti con i piedi per terra. Ora sarà mestiere, ma era una cosa che doveva esser detta da altri allenatori. Che per 3 partite che si vincono non si è fenomeni".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104,5: "Ventinove punti dall'Inter della scorsa stagione restano ma Mourinho è arrivato per eliminare questo gap e poi l'Inter non è quella dell'anno scorso. In estate questo ha creato un bel rimescolamento. Mou in parte va capito e in parte va detto che era il lui il primo ad alimentare la speranza con i soldi spesi sul mercato e con i bei risultati ottenuti all'inizio. Ha riacceso la Roma. La sconfitta di Verona è stata una doccia gelata perché si era riacceso il fuoco".