‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Under come Iturbe, Politano è più forte”. PRUZZO: “Ora un terzino”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma ha bisogno di un giocatore molto veloce, con un gran tiro e che faccia gol. E questo giocatore è Politano”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104,5): “Spinazzola infortunato e sfortunato, alla Roma voleva giocare a sinistra. Under è cicciottello, non mi dite che è meglio di Politano: ha fatto bei gol, ma ha fatto tre partite. Può essere meglio Kluivert, ma gioca a sinistra. Non ce ne sono meglio di Politano alla Roma, non mi stupirei se già domenica dovesse giocare titolare”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “Politano è uno di quei giocatori che hai la sensazione che possano sempre fare qualcosa. Non so se la Roma ci ha guadagnato, ma Spinazzola spesso e volentieri stava male. Se Kolarov cala, i giallorossi non hanno un sostituto. Secondo me la Roma prenderà altri due giocatori”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma ci ha guadagnato nello scambio: Politano sta bene, in stagione ha giocato bene. Spinazzola si è fatto spesso male e non ha mai dato garanzie, è tornato titolare addirittura Florenzi. Politano viene a fare il titolare, Spinazzola avrebbe fatto la riserva”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma ha sei attaccanti, ma i terzini? Credo che saranno attenti a prenderne uno, perché serve soprattutto a sinistra. Di ruolo ce n’è uno infortunato – Santon – e Florenzi. Col Parma non sarà facile, davanti ha giocatori che rompono le scatole. La Roma deve metterci la testa giusta”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Spinazzola e Politano non piacciono agli allenatori: il primo è arrivato con grandi speranze, poi tra infortuni e prestazioni così, ha convinto poco. Il secondo è stato penalizzato dal modulo, lui è da 4-3-3 e non da 3-5-2 di Conte. Non so con tutti gli esterni che ha la Roma cosa ci faccia con Politano, ma secondo me è meglio di Under, che mi sembra Iturbe. Ve lo ricordate? Non dico che Under non abbia qualità, ma non ha trovato l’ambiente giusto e lui non è uno semplice da allenare. A Roma si esaltano sempre giocatori normali”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “Non c’è stata nessuna lite tra Spinazzola e Fonseca, quando c’è stata questa possibilità di scambio la Roma ha pensato che la necessità fosse tappare la voragine aperta dall’infortunio di Zaniolo e ha scelto la soluzione più pratica. Politano viene da stagioni importanti, nessuno è innamorato cotto di lui ma quello che conta sono le soluzioni razionali. Si è scelto un giocatore pronto subito ma anche uno che non creasse squilibri di bilancio”.