‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Serve un progetto triennale volto a vincere un trofeo. Basta con il trading”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario D Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri una riunione con Fienga e gli uomini di Friedkin, nella quale si è deciso che tutti sono in vendita meno Zaniolo e Pellegrini. Per il Direttore Sportivo quello che vogliono più di tutti è Paratici, e non so se Agnelli ancora lo consideri un intoccabile“.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ giusto che la Roma faccia un rinnovamento completo, a patto che ci sia un progetto. Non si deve fare di nuovo trading. Si deve pensare in prospettiva, due o tre anni, ma per vincere. Se è vero che Pellegrini e Zaniolo li tieni, fai la squadra su loro”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ci sta che la Roma faccia la rivoluzione, ma bisogna vedere se puoi comprare sostituti all’altezza. Su Dzeko, per esempio, ne vedo pochi di centravanti in Europa più forti di lui. Tanti giocatori si sono deprezzati, è complicato non svenderli: penso, per esempio, a Cristante”.