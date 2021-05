‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Sarri può fare bene, ma serviranno giocatori adatti”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Augusto Ciardi (Teleradiostereo - 92,7): "Calcio sostenibile non vuol dire fare investimenti da 150 milioni o prendere un allenatore da 10-12 milioni l'anno, però per certi ruoli credo che delle eccezioni debbano essere fatte, altrimenti si rischia di abbassare ancora di più il tasso qualitativo della squadra".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "In Conference League la Roma metterebbe in mostra dei calciatori che non giocano mai. Però resta una competizione che ti dà punteggio nel ranking: va vista in quest'ottica".